Трутнев рассказал Путину о возвращении в РФ активов 138 компаний

Трутнев объяснил возврат активов на 6,2 трлн рублей ростом доверия к Родине Трутнев рассказал Путину о возвращении в РФ активов 138 компаний

Москва2 сен Вести.Владимир Путин поинтересовался, каким образом России удалось вернуть активы 138 компаний на сумму 6,2 трлн рублей. Об этом стало известно в ходе презентации результатов развития Дальнего Востока.

Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев объяснил, что этому способствовали специальные условия на острове Русском, включая гибкий режим налогового и валютного регулирования.

Стали больше доверять Родине ответил Трутнев на вопрос главы государства

Во Владивостоке проходит очередной Восточный экономический форум, девиз которого — "Дальний Восток — развитие во благо людей". Мероприятие продлится до 4 сентября.