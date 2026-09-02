Москва2 сенВести.Владимир Путин поинтересовался, каким образом России удалось вернуть активы 138 компаний на сумму 6,2 трлн рублей. Об этом стало известно в ходе презентации результатов развития Дальнего Востока.
Вице-премьер и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев объяснил, что этому способствовали специальные условия на острове Русском, включая гибкий режим налогового и валютного регулирования.
Стали больше доверять Родинеответил Трутнев на вопрос главы государства
Во Владивостоке проходит очередной Восточный экономический форум, девиз которого — "Дальний Восток — развитие во благо людей". Мероприятие продлится до 4 сентября.