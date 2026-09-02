В Москве и регионах пройдет Международная неделя "Народы России"

На ВЭФ-2026 анонсировали Международную неделю "Народы России" В Москве и регионах пройдет Международная неделя "Народы России"

Москва2 сен Вести.На XI Восточном экономическом форуме состоялся брифинг, посвященный Международной неделе "Народы России", которая пройдет с 2 по 8 сентября. Решение о ежегодном проведении этого события принял президент России, сообщил заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Шевцов.

Неделя призвана укрепить единство народов России, развить международное гуманитарное сотрудничество и продвинуть образ России как хранителя традиционных ценностей. Основные мероприятия пройдут в Москве на площадках Центра международной торговли, Национального центра "Россия", "Мосфильма" и Киностудии Горького, часть событий состоится в регионах.

Международная неделя "Народы России" призвана сформировать долгосрочную основу для укрепления единства народов Российской Федерации… Тематика будет посвящена служению Отечеству, …продвижению образа России на международной арене как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей… Международная неделя призвана сформировать долгосрочную основу для укрепления и развития международного гуманитарного сотрудничества рассказал Алексей Швецов

Программа включает деловые сессии по вопросам национальной политики, профилактики экстремизма и укрепления гражданской идентичности. Также запланирован кинофорум с участием кинематографистов из стран СНГ, Азии и Латинской Америки, просветительские лекции Российского общества "Знание" и мероприятия Русского географического общества.

В рамках недели пройдут традиционная акция "Большой этнографический диктант", творческая акция "Вдохновленные Россией", лектории для молодежи от разработчиков отечественных видеоигр, а также проект "Республики – фронту". Завершится неделя гала-концертом и церемонией награждения победителей конкурса "СМИротворец".

Организатором выступает аппарат Совета Безопасности РФ при поддержке МИД, Россотрудничества, ФАДН, Минкультуры, Правительства Москвы, Росмолодежи и других ведомств. Оператор - Фонд Росконгресс. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.