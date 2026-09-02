Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в ВЭФ

Путин прибыл во Владивосток Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в ВЭФ

Москва2 сен Вести.Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает ТАСС.

Уточняется, что президент 2 сентября на полях ВЭФ проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), а также в формате видеосвязи даст старт работе новых предприятий региона.

Центральное событие ВЭФ - пленарное заседание - состоится 3 сентября. Вместе с главой государства на нем выступят президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы Ньо Со и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян. Также в этот день у Путина запланированы двусторонние встречи с иностранными гостями.

Ранее Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке​​​. Как заявлял российский лидер, на сегодняшний день ШОС представляет собой одну из самых мощных региональных структур. Также Путин выступил на большой пресс-конференции по итогам официального визита в Киргизию. ИС "Вести" собрала главное из заявлений российского лидера.