Министр Чекунков: на ВЭФ подпишут соглашения о заводах с Китаем и Индонезией

Чекунков анонсировал соглашения о перерабатывающих заводах с партнерами из Азии Министр Чекунков: на ВЭФ подпишут соглашения о заводах с Китаем и Индонезией

Москва2 сен Вести.На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) планируют подписать соглашения с Индонезией и Китаем, касающиеся создания перерабатывающих заводов. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

По личному приглашению российского лидера Владимира Путина во Владивосток прибыл президент Индонезии Прабово Субианто.

Традиционно у нас будет целый ряд соглашений с Китайской Народной Республикой. Я спойлерить не буду конкретные названия, но будет крупное соглашение о строительстве нового завода глубокой переработки с китайским участием. И мы ожидаем интересное соглашение с важным гостем форума из Индонезии о совместной работе над еще одним перерабатывающим заводом рассказал Чекунков

Индонезия — одна из крупнейших экономик мира с населением почти 300 млн человек, эта страна является стратегическим партнером в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, подчеркнул министр.

Кроме того, на ВЭФ присутствуют индийские компании.

Мы открываем новый завод индийского инвестора в Приморье — завод "Фармасинтез". Поэтому интерес зарубежного бизнеса к развитию Дальнего Востока и Арктики сейчас довольно высок, и мы поддерживаем его конкретными сделками резюмировал он

Накануне Чекунков назвал Индонезию и Вьетнам возможными партнерами России по Севморпути.