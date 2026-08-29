Ушаков назвал имя главного гостя на ВЭФ-2026 Ушаков: президент Индонезии Прабово Субианто станет главным гостем ВЭФ-2026

Москва29 авг Вести.Президент Индонезии Прабово Субианто заявлен в качестве главного гостя Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

На ВЭФ-2026 приедут более 5 тыс. представителей из 70 стран, отметил Ушаков.

В списке гостей заявлены делегации из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса и других членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Присутствие президента Индонезии придаст форуму особый статус и расширит возможности для двусторонних и многосторонних переговоров на площадке ВЭФ-2026, подчеркнул Ушаков.

Ранее Ушаков анонсировал важное выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2026.