Москва1 сенВести.Индонезия и Вьетнам в перспективе могут присоединиться к проектам России по развитию Северного морского пути. Об этом глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил в интервью РИА Новости.
По словам министра, интерес к использованию арктического маршрута также проявляют Индия и Республика Корея. В конце августа южнокорейский контейнеровоз компании PanStar отправился в пробный рейс из Пусана в Роттердам.
Северный морской путь пролегает вдоль российского побережья Арктики и рассматривается Москвой как стратегически важный транспортный коридор между Европой и Азией.
Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что регулярные контейнерные перевозки по Северному морскому пути можно считать "Ледяным шелковым путем".