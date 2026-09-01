Чекунков назвал Индонезию и Вьетнам возможными партнерами России по развитию СМП

Чекунков назвал Индонезию и Вьетнам возможными партнерами России по Севморпути Чекунков назвал Индонезию и Вьетнам возможными партнерами России по развитию СМП

Москва1 сен Вести.Индонезия и Вьетнам в перспективе могут присоединиться к проектам России по развитию Северного морского пути. Об этом глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил в интервью РИА Новости.

По словам министра, интерес к использованию арктического маршрута также проявляют Индия и Республика Корея. В конце августа южнокорейский контейнеровоз компании PanStar отправился в пробный рейс из Пусана в Роттердам.

Северный морской путь пролегает вдоль российского побережья Арктики и рассматривается Москвой как стратегически важный транспортный коридор между Европой и Азией.

Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что регулярные контейнерные перевозки по Северному морскому пути можно считать "Ледяным шелковым путем".