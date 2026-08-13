Власти Индии заявили о готовности сотрудничать с РФ в осваивании Севморпути

Индия предложила России совместно осваивать Северный морской путь Власти Индии заявили о готовности сотрудничать с РФ в осваивании Севморпути

Москва13 авг Вести.Индия готова совместно с Россией развивать Северный морской путь, а также сотрудничать в области судостроения и судоремонта. Об этом заявил секретарь министерства портов, судоходства и водных путей Индии Венкатесапати Шиваперумал на IV форуме "Арктика — регионы" в Архангельске.

По его словам, которые приводит ТАСС, российские компетенции в судостроении и возможности атомного ледокольного флота создают условия для расширения промышленного взаимодействия двух стран.

Мы очень рады сотрудничать в сфере судостроительства и судоремонта в этом регионе. Современным торговым судам требуются современные двигатели, корпуса. Все это можно построить здесь сказал Шиваперумал

Он отметил, что совместные проекты могут включать строительство торговых и исследовательских судов для работы в полярных районах. По словам представителя индийского министерства, развитие Восточного морского коридора и Северного морского пути открывает новые возможности для морских перевозок.