Хуснуллин призвал проработать вопрос ж/д выхода к Индийскому океану Хуснуллин: нужно изучить вопрос железнодорожного выхода РФ к Индийскому океану

Москва6 авг Вести.России необходимо проработать возможность создания железнодорожного выхода к Индийскому океану как альтернативы транспортным маршрутам через Босфор и Ормуз. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, дополнительные логистические направления могут потребоваться при возникновении рисков для судоходства через проливы Босфор и Ормуз. В качестве возможных вариантов он назвал маршруты через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан.

Железнодорожный выход к Индийскому океану тоже нужно рассматривать сказал Хуснуллин

Он заявил, что российская строительная отрасль нуждается в долгосрочном финансировании. По его оценке, отрасль уже сейчас способна дополнительно осваивать около 1 трлн рублей инвестиций ежегодно, а гарантированное финансирование на пять лет вперед позволило бы увеличить мощности и объемы строительства.