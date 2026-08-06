Москва6 авгВести.России необходимо проработать возможность создания железнодорожного выхода к Индийскому океану как альтернативы транспортным маршрутам через Босфор и Ормуз. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, дополнительные логистические направления могут потребоваться при возникновении рисков для судоходства через проливы Босфор и Ормуз. В качестве возможных вариантов он назвал маршруты через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан.
Железнодорожный выход к Индийскому океану тоже нужно рассматриватьсказал Хуснуллин
Он заявил, что российская строительная отрасль нуждается в долгосрочном финансировании. По его оценке, отрасль уже сейчас способна дополнительно осваивать около 1 трлн рублей инвестиций ежегодно, а гарантированное финансирование на пять лет вперед позволило бы увеличить мощности и объемы строительства.