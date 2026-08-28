Москва28 авг Вести.Регулярные контейнерные перевозки по Северному морскому пути (СМП) можно считать "Ледяным шелковым путем", заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков в интервью ТАСС.

СМП предоставляет уникальные возможности в условиях текущего кризиса логистических цепочек и блокировки традиционных маршрутов из-за военно-политических конфликтов, отметил Кобяков.

Яркий пример – анонс открытия китайской компанией Sea Legend регулярных контейнерных перевозок по СМП, который они называют "Ледяным шелковым путем" приводит ТАСС слова Кобякова

Проект "Пояс и путь" ранее включал две основные составляющие – Морской шелковый путь XXI века и Экономический пояс Шелкового пути.

Получается, что СМП – третья, вновь возникшая часть проекта, которую Китай, в отличие от первых двух, никак не смог бы реализовать без России подчеркнул Кобяков

Научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин в интервью ИС "Вести" назвал СМП самым безопасным из крупных мировых морских маршрутов.