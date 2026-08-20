Москва20 авг Вести.Северный морской путь сейчас является самым безопасным в мире крупным морским маршрутом. Об этом заявил ИС "Вести" научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Эксперт назвал главные отличия Севморпути от других морских торговых артерий мира.

Он является полностью безопасным, потому что Россия полностью контролирует территорию Северного морского пути, и он, Северный морской путь, находится полностью в экономической зоне России и под защитой российского флота. И сейчас самым главным для мировой торговли становится не экономия расходов, даже не сокращение времени и маршрута пути, сколько безопасность. И, в общем-то, сейчас из всех крупных морских маршрутов наиболее безопасным является Северный морской путь сказал Зайнуллин

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что весь Северный морской путь находится под российским контролем, и Россия будет защищать там свои интересы.