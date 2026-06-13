Пробный рейс контейнеровозов: Сеул оценит судоходство по Севморпути Южная Корея готовит контейнеровозы для пробного рейса по Севморпути

Москва13 июн Вести.Намеченный на сентябрь этого года первый пробный рейс контейнеровозов из южнокорейского Пусана в Роттердам по Северному морскому пути позволит корейской стороне оценить условия судоходства. Об этом сообщил ИС "Вести" генеральный секретарь Корейской ассоциации арктического судоходства (Южная Корея) Субэом Чой.

Сейчас мы готовим пробную партию контейнеровозов, которая прибудет в сентябре, и эта пробная партия даст нам некоторую достоверную информацию, такую как лед, погода и расстояние рассказал он

Он также рассказал о заинтересованности Южной Кореи в использовании Северного морского пути для перевозки грузов.