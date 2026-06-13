Москва13 июнВести.Намеченный на сентябрь этого года первый пробный рейс контейнеровозов из южнокорейского Пусана в Роттердам по Северному морскому пути позволит корейской стороне оценить условия судоходства. Об этом сообщил ИС "Вести" генеральный секретарь Корейской ассоциации арктического судоходства (Южная Корея) Субэом Чой.
Сейчас мы готовим пробную партию контейнеровозов, которая прибудет в сентябре, и эта пробная партия даст нам некоторую достоверную информацию, такую как лед, погода и расстояниерассказал он
Он также рассказал о заинтересованности Южной Кореи в использовании Северного морского пути для перевозки грузов.
У нас очень значительный штат сотрудников. Национальная ассамблея Кореи выделила нам кредит для поддержки судоходства и развития Северного морского путиотметил Субэом Чой