FT: компания из Китая запускает контейнерные перевозки в Европу по Севморпути

Компания из Китая запускает контейнерные перевозки в Европу по Севморпути FT: компания из Китая запускает контейнерные перевозки в Европу по Севморпути

Москва10 авг Вести.Компания Sea Legend из КНР запускает в течение этой недели регулярные контейнерные перевозки в Европу по Северному морскому пути, пишет газета Financial Times.

Время в пути между китайским и британским портами Нинбо-Чжоушань и Филикстоу по СМП сократится до 20 дней – почти в два раза.

Как отметил глава отдела консалтинга по морским рискам в страховой компании Allianz Рахул Кханна, судоходный трафик через Арктику и Севморпуть явно растет. По его словам, у судовладельцев появилась возможность сэкономить время и финансы, а также избежать "все геополитические узкие места и зоны конфликтов".

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Анна Отке в беседе с ИС "Вести" рассказала, почему Северный морской путь является крайне выгодным вложением средств для зарубежных инвесторов.