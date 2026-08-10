Москва10 авгВести.Компания Sea Legend из КНР запускает в течение этой недели регулярные контейнерные перевозки в Европу по Северному морскому пути, пишет газета Financial Times.
Время в пути между китайским и британским портами Нинбо-Чжоушань и Филикстоу по СМП сократится до 20 дней – почти в два раза.
Как отметил глава отдела консалтинга по морским рискам в страховой компании Allianz Рахул Кханна, судоходный трафик через Арктику и Севморпуть явно растет. По его словам, у судовладельцев появилась возможность сэкономить время и финансы, а также избежать "все геополитические узкие места и зоны конфликтов".
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Анна Отке в беседе с ИС "Вести" рассказала, почему Северный морской путь является крайне выгодным вложением средств для зарубежных инвесторов.