Лихачев: РФ и КНР намерены довести грузопоток по СМП до 20 млн тонн к 2030 году

РФ и КНР планируют увеличить грузопоток по Севморпути до 20 млн тонн к 2030 году Лихачев: РФ и КНР намерены довести грузопоток по СМП до 20 млн тонн к 2030 году

Москва7 авг Вести.К 2030 году объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) между Россией и Китаем должен достичь 20 млн тонн. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

На данный момент инфраструктурным оператором Севморпути является Росатом. Как отметил Лихачев в интервью корпоративному изданию "Страна Росатом", в последнее время наблюдается увеличение числа контейнерных перевозок китайских судоходных линий по СМП.

Так, в 2023 году было всего семь таких рейсов, в 2024 – 14, а в 2025 уже 24 рейса. В этом году мы ожидаем уже более 30 таких рейсов. Перевозки между портами Китая и России уже составляют почти 15% всего грузопотока по СМП. По нашим совместным планам грузопоток между Россией и Китаем по СМП должен составить 20 миллионов тонн к 2030 году. И это только начало сказал он

Как сообщил Лихачев, с августа китайская компания Sealegend Shipping начинает первый регулярный еженедельный контейнерный сервис в Европу по СМП. Росатом уже выдал разрешения на прохождение семи судов по этой трассе.

Ранее стало известно, что Росатом рассматривает возможность создания собственного дноуглубительного флота для Северного морского пути.