Китайская Sealegend Shipping запустит регулярные рейсы по Севморпути Росатом выдал разрешения 7 судам КНР для контейнерных рейсов по СМП

Москва7 авг Вести.Китайская судоходная компания Sealegend Shipping планирует запустить регулярный еженедельный контейнерный маршрут в Европу по Северному морскому пути (СМП) в августе 2026 года. Об этом в интервью корпоративному изданию "Страна Росатом" сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По словам главы Росатома, компания уже выдала официальные разрешения на проход семи китайских судов в акватории СМП. Лихачев подчеркнул, что в текущем навигационном сезоне программа предусматривает полноценное регулярное линейное сообщение с отправлением судов каждую неделю.