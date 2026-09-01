Москва1 сен Вести.Китайская сторона проявляет интерес к развитию инфраструктуры, обеспечивающей работу Северного морского пути. Об этом сообщил РИА Новости министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Как отметил глава ведомства, до конца 2026 года между Китаем и российскими арктическими портами планируется выполнить свыше 35 международных контейнерных рейсов по СМП.

Китайские партнеры проявляют заинтересованность не только в перевозках по СМП, но и в развитии портовой и прилегающей железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей перевалку грузов в рамках транспортных коридоров Дальнего Востока сказал Чекунков

Особое внимание, по словам министра, уделяется обновлению уже действующих терминалов и созданию новых мощностей для обработки грузов. Среди ключевых задач также — формирование стабильной грузовой базы и повышение уровня безопасности судоходства на маршруте.

Северный морской путь пролегает вдоль российского арктического побережья и является одним из важнейших транспортных направлений в Арктике. Согласно данным Минвостокразвития, за последнее десятилетие объем грузоперевозок по СМП увеличился почти в десять раз — до 37 млн тонн в 2025 году. За январь—август 2026 года по маршруту было доставлено уже 24,2 млн тонн грузов.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 1–4 сентября. Отмечается, что участников и гостей ВЭФ-2026 в аэропорту Владивостока встретит фотовыставка, посвященная конкурсу "Дальний Восток – Земля приключений".