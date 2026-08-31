Лавров: Южная Корея и Сингапур проявляют интерес к работе с РФ в Арктике

Названы две страны, которые интересуются сотрудничеством с Россией в Арктике Лавров: Южная Корея и Сингапур проявляют интерес к работе с РФ в Арктике

Москва31 авг Вести.Южная Корея и Сингапур проявляют интерес к совместной работе с Россией в Арктике. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности", опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил наличие перспектив для взаимодействия на Крайнем Севере в том числе с Бразилией, Индонезией и Ираном. Кроме того, подчеркнул Лавров, Россия готова развивать сотрудничество на этом направлении с Белоруссией, а также другими союзниками и партнерами на пространстве Содружества Независимых Государств.

Следует также упомянуть Южную Корею и Сингапур, проявляющих интерес к совместной работе с Россией по отдельным арктическим проектам, несмотря на участие в недружественной санкционной кампании "коллективного Запада" против нашей страны говорится в статье

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит предпринимать шаги по освоению Арктического региона.