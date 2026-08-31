Лавров: по мере таяния льдов транспортная доступность Арктики будет только расти

Лавров ответил, как таяние льдов в Арктике повлияет на транспортную доступность Лавров: по мере таяния льдов транспортная доступность Арктики будет только расти

Москва31 авг Вести.По мере таяния льдов транспортная доступность Арктики будет только расти. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности", опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Глобальные климатические изменения ведут к таянию приполярных льдов, что, в свою очередь, повышает транспортную и ресурсную доступность региона, отметил он.

Лавров подчеркнул незаменимую роль Арктики в обеспечении устойчивых торговых связей на фоне участившихся сбоев в логистических цепочках Мирового океана. По его прогнозам, стратегическое значение Арктики для реализации национальных интересов и безопасности России продолжит возрастать.

Мы продолжим комплексное освоение высоких широт, обустройство инфраструктуры нашей Арктической зоны в соответствии с российским законодательством и стоящими перед страной целями развития заявил министр

Глава МИД также подчеркнул, что Россия была и остается ведущим арктическим государством.