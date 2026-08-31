Лавров: у РФ есть земли, логистика, технологии и партнеры для проектов в Арктике

У России есть все для проектов в Арктике, заявил Лавров Лавров: у РФ есть земли, логистика, технологии и партнеры для проектов в Арктике

Москва31 авг Вести.Россия к настоящему моменту обладает всем необходимым для реализации проектов в Арктике. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности", опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнул, что Москва выражает готовность к возобновлению полноценной деятельности Арктического совета, работа которого была фактически заморожена из-за действий Запада. При этом, отметил Лавров, речь идет о сотрудничестве на основе взаимного учета законных интересов всех участников.

Однако Россия готова и к другому сценарию, который сейчас разыгрывают входящие в совет страны Североатлантического альянса, добавил министр. По его словам, они предпринимают попытки обсуждать арктические проблемы без РФ в своем узком кругу, тем самым ведя дело к дискредитации и маргинализации Арктического совета.

На этот случай у нас есть территории, логистика, технологии и надежные партнеры по взаимовыгодным проектам для уверенной реализации планов России в Арктике говорится в статье

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ продолжит освоение Арктического региона.