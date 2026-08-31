Лавров: Россия не видит необходимости в новых международных актах по Арктике

Лавров рассказал, нужны ли новые международные акты по Арктике Лавров: Россия не видит необходимости в новых международных актах по Арктике

Москва31 авг Вести.К настоящему моменту Россия не видит необходимости в разработке новых международных актов по Арктике. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности", опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат назвал арктические морские пространства неотъемлемой частью Мирового океана, на которую в полной мере распространяются положения Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 1982 года. Документ, как напомнил Лавров, закрепил за прибрежными странами особые права и обязанности в Заполярье.

Приверженность этим правам и обязанностям зафиксирована в принятой в 2008 году Илулиссатской декларации арктической "пятерки" – России, Дании, Канады, Норвегии и США. На нынешнем этапе не видим необходимости в разработке новых международно-правовых инструментов регулирования экономической и иной активности в высоких широтах говорится в статье

Министр подчеркнул, что российская внешняя политика в Заполярье будет и дальше носить всеобъемлющий и прагматичный характер. Лавров добавил, что Россия поддерживает становление Арктики в качестве неотъемлемой части общеконтинентального пространства безопасности и сотрудничества в Евразии.