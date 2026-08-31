Лавров высказался о возобновлении полноценной работы Арктического совета Лавров: РФ готова к возобновлению полноценной деятельности Арктического совета

Москва31 авг Вести.Россия выражает свою готовность к возобновлению полноценной деятельности Арктического совета. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности", опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметил, что одним из проявлений западной антироссийской политики стало блокирование работы действенных механизмов многостороннего сотрудничества на Крайнем Севере.

По его словам, единственным сохранившимся межправительственным форматом к настоящему моменту остается Арктический совет, который был создан в сентябре 1996 года.

При этом, как подчеркнул Лавров, с марта 2022 года совет переживает серьезный кризис и находится в "подмороженном" состоянии из-за действий Запада.

Россия готова к возобновлению полноценной деятельности Арктического совета, если другие будут работать по-честному, на основе взаимного учета законных интересов всех участников говорится в статье

В феврале заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко также отмечал, что функционирование Арктического совета фактически заблокировано.