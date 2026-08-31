Лавров: Запад не скрывает желания открыть новый фронт против России в Арктике

Лавров: Запад не скрывает желания открыть новый фронт против РФ в Арктике Лавров: Запад не скрывает желания открыть новый фронт против России в Арктике

Москва31 авг Вести.Запад намерен превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития России и ее партнеров. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности", опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам министра, Запад одновременно создает атмосферу недоверия в военной сфере и пытается подорвать законные права России в области международного сотрудничества.

Свои истинные мотивы натовцы и другие западники не скрывают, декларируя задачу превратить Арктику в новый фронт противостояния для сдерживания развития нашей страны и ее единомышленников подчеркнул министр

Лавров отметил, что для этого западные страны используют, в частности, нелегитимные финансово-экономические санкции против юридических и физических лиц из стран мирового большинства, участвующих в совместных проектах в Арктике.