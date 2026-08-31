Лавров: вне натовского русофобского круга много желающих работать с РФ в Арктике

Лавров: желающих работать с Россией в Арктике много Лавров: вне натовского русофобского круга много желающих работать с РФ в Арктике

Москва31 авг Вести.Абсолютное большинство стран вне круга натовских русофобов хотели бы сотрудничать с Россией в Арктике. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности", опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что в регионе Россия стремится к сохранению мира и стабильности, снижению уровня угроз национальной безопасности, а также созданию благоприятных внешних условий для развития страны в экономике и социальной сфере.

Для реализации этих установок РФ открыта к работе со всеми конструктивно настроенными иностранными государствами.

Работа в Арктике ведется серьезная, и мы открыты для всех партнеров, кто готов в ней участвовать на основе равноправия и взаимной выгоды. А таких за пределами круга натовских русофобов – абсолютное большинство написал Лавров

Министр также назвал наиболее многообещающие направления взаимодействия - разработка природных ресурсов, эксплуатация Трансарктического транспортного, в том числе и Северного морского пути. Среди первоочередных задач в Арктике – создание промышленной, транспортной и туристической инфраструктуры.