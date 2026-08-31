МИД раскрыл, что может стать одним из главных направлений партнерства РФ и Индии Лавров: Арктика может стать одним из главных направлений партнерства РФ и Индии

Москва31 авг Вести.Арктика может стать одним из главных направлений партнерства между Россией и Индией в ближайшие 20 лет. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров написал в статье "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности", опубликованной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметил дипломат, в число стран, с которыми у России налажено тесное сотрудничество в Заполярье, в первую очередь вошли Китай и Индия. По словам Лаврова, между Москвой и Нью-Дели ведется активный диалог по проблеме высоких широт. Он напомнил, что этот вопрос рассматривался в конце августа в ходе заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Индийские корпорации участвуют в разработке ресурсного потенциала нашего Заполярья. По оценке некоторых экспертов, Арктика может стать одним из флагманских направлений партнерства России и Индии в предстоящие 20 лет говорится в статье

Кроме того, Лавров отметил перспективы для взаимодействия на Крайнем Севере, в том числе с Бразилией, Индонезией и Ираном. Также Россия готова развивать сотрудничество на этом направлении с Белоруссией и остальными союзниками и партнерами на пространстве СНГ, добавил министр.