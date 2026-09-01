Путин: ШОС на сегодня одна из самых мощных региональных структур

Путин назвал ШОС одной из самых мощных региональных структур Путин: ШОС на сегодня одна из самых мощных региональных структур

Москва1 сен Вести.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) на сегодняшний день одна из самых мощных региональных структур, заявил президент РФ Владимир Путин.

Страны-члены организации обладают колоссальными природными ресурсами и развитой логистикой, отметил он, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Киргизию.

Сегодня это одна из самых мощных региональных структур. Я уже говорил в публичном выступлении, в закрытой или открытой части, но это больше половины населения планеты или примерно одна треть ВВП мирового. Запасы природных ресурсов какие колоссальные, логистика сумасшедшая. То есть это полмира заявил Путин

Решение о расширении организации и необходимости этого будут принимать ее постоянные члены, пояснил президент РФ. Однако, подчеркнул он, у состоящих в ШОС стран есть общее представление о недопустимости "аморфного состояния", при котором организация разрастается и появляются "участники процесса, которые не разделяют общих подходов".

ШОС выступает за открытость и увеличение количества участников, однако предпочитает это делать постепенно и не спеша, добавил российский лидер.