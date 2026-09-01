Жапаров поблагодарил Путина за участие в саммите ШОС

Жапаров поблагодарил Путина за поддержку Киргизии в ШОС Жапаров поблагодарил Путина за участие в саммите ШОС

Москва1 сен Вести.Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил президента России Владимира Путина за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке и поддержку приоритетов Киргизии во время ее председательства в объединении.

Благодарю вас за участие в бишкекском саммите ШОС и поддержку приоритетов Кыргызстана в период нашего председательства сказал Жапаров на встрече с Путиным

Киргизия председательствовала в ШОС с 1 сентября 2025 года после саммита организации в китайском Тяньцзине. По итогам встречи глав государств в Бишкеке 1 сентября 2026 года председательство в объединении перешло к Пакистану.