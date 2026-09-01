Лидеры ШОС на саммите в Киргизии подписали Бишкекскую декларацию

Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию Лидеры ШОС на саммите в Киргизии подписали Бишкекскую декларацию

Москва1 сен Вести.Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита в Киргизии 1 сентября подписали Бишкекскую декларацию 25-летия организации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В завершение встречи (заседание Совета глав государств – членов ШОС. — Прим. ред.) лидеры подписали и приняли итоговые документы, в том числе Бишкекскую декларацию говорится в сообщении пресс-службы

Президент РФ Владимир Путин на саммите организации в Бишкеке заявил, что ШОС за 25 лет окрепла и превратилась во влиятельный центр многополярного мира.