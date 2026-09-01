Путин: ШОС за 25 лет окрепла и стала влиятельным центром многополярного мира

Путин: ШОС за 25 лет превратилась во влиятельный центр многополярного мира Путин: ШОС за 25 лет окрепла и стала влиятельным центром многополярного мира

Москва1 сен Вести.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за четверть века окрепла и превратилась во влиятельный центр многополярного мира, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке.

Путин во вторник участвует в Совете глав государств-членов ШОС.

Президент напомнил, что организацию в 2001 году учредили по инициативе шести стран – России, Китая, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

За четверть века Шанхайская организация прошла по-настоящему большой путь. …Она окрепла и выросла, превратившись в один из самостоятельных и влиятельных центров формирующегося многополярного мира сказал Путин

Он добавил, что состав организации заметно расширился: в нее вошли Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия.

В понедельник на полях саммита ШОС в Бишкеке Путин, в частности, встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, председателем КНР Си Цзиньпином и индийским премьером Нарендрой Моди.