Москва31 авгВести.Минобороны России пожелало жителям страны спокойной ночи, использовав отсылку к известной песне Виктора Цоя и группы "Кино". Сообщение опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.
Тем, кто ложится спать, спокойного сна! Мы охраняем эту ночьговорится в публикации
Также Минобороны разместило видеоролик, в котором показана работа экипажа вертолета Ми-28 при выполнении боевой задачи.
Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что с утра понедельника, 31 августа, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 180 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ.