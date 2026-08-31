Минобороны пожелало россиянам спокойного сна цитатой из песни Цоя

Минобороны пожелало россиянам спокойной ночи строкой из песни Цоя Минобороны пожелало россиянам спокойного сна цитатой из песни Цоя

Москва31 авг Вести.Минобороны России пожелало жителям страны спокойной ночи, использовав отсылку к известной песне Виктора Цоя и группы "Кино". Сообщение опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Тем, кто ложится спать, спокойного сна! Мы охраняем эту ночь говорится в публикации

Также Минобороны разместило видеоролик, в котором показана работа экипажа вертолета Ми-28 при выполнении боевой задачи.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что с утра понедельника, 31 августа, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 180 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ.