Москва27 июл Вести.В Минобороны России в ответ на слова президента РФ Владимира Путина заявили, что ВС РФ будут действовать аккуратно и точно в зоне проведения СВО на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее в понедельник, 27 июля, в ходе награждения депутатов Госдумы в Кремле один из парламентариев обратился к российскому лидеру со словами "мы победим, но смелее надо". На это глава государства ответил, что ВС РФ будут "действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей".

Победа куется профессионалами: действуем аккуратно, бьем точно, идем до конца! отреагировали на слова президента в Минобороны РФ

Публикация ведомства сопровождалась цитатой Владимира Путина о ходе СВО.