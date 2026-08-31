Москва31 авг Вести.В социальных сетях появились видеоролики, на которых жители России приносят в Многофункциональные центры (МФЦ) домашних куриц и петухов. Пользователи связывают это с новыми требованиями Россельхознадзора по обязательной постановке на учет домашней птицы.

Пресс-служба ведомства пояснила, что до 1 сентября 2026 года на учет необходимо поставить более десяти голов птицы, а для меньшего поголовья установлен срок до 1 сентября 2029 года.

Для регистрации владельцу личного подсобного хозяйства необходимо обратиться в районную ветеринарную службу. Специалист зарегистрирует или проверит помещение для содержания птицы в федеральном реестре, после чего данные о владельце, адресе и количестве птицы будут внесены в систему "Хорриот". Учет обязателен для всех видов домашней птицы.