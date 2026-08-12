Москва12 авг Вести.ФАС России контролирует обоснованность повышения оптово-отпускных цен крупнейшими производителями мяса птицы и говядины. Об этом со ссылкой на ведомство передает ТАСС.

Служба направила организациям запросы с целью проведения анализа ценовой ситуации на соответствующих товарных рынках. Производители должны предоставить сведения об объемах производства и реализации, отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности продаж по мясу птицы и говядине говорится в сообщении

Уточняется, что производители обязаны сообщить о причинах повышения оптово-отпускных цен с начала этого года.