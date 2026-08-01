Москва1 авгВести.С 1 августа 2026 года в России стала обязательной маркировка готовых мясных продуктов за исключением колбасных изделий. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы "Честный знак".
Требование касается производителей и импортеров продукции из мяса и мяса птицы в потребительской упаковке. Для колбасных изделий обязательная маркировка начнется с 1 октября. В этот же день требования распространятся на крестьянско-фермерские хозяйства и сельхозкооперативы.
По данным ЦРПТ, с 1 марта к системе подключились более 1,4 тыс. производителей и свыше 300 импортеров. По оценке Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, доля нелегального оборота на рынке мяса сегодня составляет около 20%. Из-за этого легальные компании ежегодно недополучают порядка 75 млрд рублей, а бюджет — около 30 млрд рублей налогов.
Для поддержки бизнеса запущена программа компенсации. Так, предприниматели из реестра МСП могут получить до 50% затрат на оборудование для маркировки.