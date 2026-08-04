Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты Путин подписал закон о мониторинге цен на продовольственные товары

Москва4 авг Вести.В России будут вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Благодаря закону уполномоченные федеральные органы власти смогут проводить такой мониторинг на каждом этапе движения продовольственных товаров, чтобы выявить резкий рост цен, а также провести анализ причин такого роста.

Перечень таких федеральных органов, согласно закону, определит российское правительство. Они смогут получать сведения о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров, а также сделках между ними, ценах на товары и объемах их реализации, о суммах их доходов, расходов, прибыли. Кабмин также утвердит и перечень товаров, о которых можно будет получить указанные сведения.

ФНС России должна будет предоставлять эти сведения соответствующим федеральным органам. Состав и порядок предоставления этой информации ФНС будет определять по согласованию с Минэкономразвития.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.