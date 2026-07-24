Закон о мониторинге цен на продукты позволит поддерживать честную конкуренцию Депутат Кирьянов: закон о контроле за ростом цен – не отмена честной конкуренции

Москва24 июл Вести.Закон о мониторинге цен на продовольствие не подразумевает заморозку цен или принудительные меры по установлению фиксированных значений, он нацелен на поддержку честной конкуренции, заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов в интервью ИС "Вести".

С 1 января 2027 года власти начнут отслеживать цены на продукты на всех этапах – от производителя или импортера до прилавка.

Это не отмена здоровой конкуренции, не заморозка цен, не какие-то принудительные ценовые меры. Для большей уверенности в том, что у нас нет посягательств на неоправданную прибыль, мы данные, которые получаем по линии налогового мониторинга, объединяем с другими данными и получаем картину, которая говорит: "Здесь, когда мы собирали зерно, у нас такие-то расходы, такая-то прибыль. Здесь, когда мы пекли хлеб, у нас такие-то расходы, такая-то прибыль. А здесь, когда товар поступил в магазины, у нас вдруг организовалась наценка в 200%"… И поэтому такие меры по анализу ситуации, конечно, должны быть отметил депутат

Он добавил, что Россия уже обладает достаточным количеством цифровых ресурсов, которые позволили в несколько раз сократить количество некачественной продукции.

Мы не должны забывать, что основа для здорового снабжения – это рыночная конкуренция… Это закон, который позволяет в кризисные моменты, скажем так, в пиковые моменты немножко отрезвить наших продавцов подчеркнул Кирьянов

Ранее Госдума также приняла закон для сдерживания цен на топливо, который позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.