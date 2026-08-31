Федерация кинологов РФ: микрочип поможет найти собаку в случае ее пропажи

Кинологи рассказали о вживлении собаке чипа, который поможет найти ее при потере Федерация кинологов РФ: микрочип поможет найти собаку в случае ее пропажи

Москва31 авг Вести.Вживление микрочипа в холку собаке - один из новых способов официальной ее регистрации в России, он поможет найти питомца в случае пропажи, рассказали ТАСС в Российской кинологической федерации.

Обязательная регистрация домашних собак действует в некоторых регионах страны. Собак чипируют, вводя капсулу размером с рисовое зерно с уникальным номером в холку, или маркируют с помощью клейма-татуировки.

В случае потери собаки ветеринарные клиники смогут считать чип и связаться с владельцем уточняется в сообщении

Маркирование собаки необходимо для поездок за рубеж и участия в международных выставках.