Москва31 авгВести.Вживление микрочипа в холку собаке - один из новых способов официальной ее регистрации в России, он поможет найти питомца в случае пропажи, рассказали ТАСС в Российской кинологической федерации.
Обязательная регистрация домашних собак действует в некоторых регионах страны. Собак чипируют, вводя капсулу размером с рисовое зерно с уникальным номером в холку, или маркируют с помощью клейма-татуировки.
В случае потери собаки ветеринарные клиники смогут считать чип и связаться с владельцемуточняется в сообщении
Маркирование собаки необходимо для поездок за рубеж и участия в международных выставках.