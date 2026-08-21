Москва21 авгВести.В зону СВО отправят специально обученных собак для поиска без вести пропавших бойцов. Об этом сообщил РИА Новости руководитель кинологического центра Иван Бодров. В Челябинске расположен первый и единственный в России центр, где обучают собак специально для фронта.
В Челябинске мы начали готовить уникальных четвероногих поисковиков, которые в зоне проведения специальной военной операции будут искать пропавших бойцов – в завалах и под землейотметил Бодров
Первые хвостатые помощники уже находят и возвращают домой погибших героев для увековечения их подвига. Основной же состав собак вместе с кинологами отправится в зону спецоперации 21 августа, уточнил руководитель центра.
По его словам, четвероногим предстоит работать в трудных условиях, поэтому они проходят тщательную подготовку и строгий отбор. Например, боевой пес должен быть обязательно стрессоустойчивым и не боятся громких звуков.