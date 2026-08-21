В Челябинске обучают собак для поиска без вести пропавших бойцов

Специально обученные собаки отправятся в зону СВО для поиска без вести пропавших В Челябинске обучают собак для поиска без вести пропавших бойцов

Москва21 авг Вести.В зону СВО отправят специально обученных собак для поиска без вести пропавших бойцов. Об этом сообщил РИА Новости руководитель кинологического центра Иван Бодров. В Челябинске расположен первый и единственный в России центр, где обучают собак специально для фронта.

В Челябинске мы начали готовить уникальных четвероногих поисковиков, которые в зоне проведения специальной военной операции будут искать пропавших бойцов – в завалах и под землей отметил Бодров

Первые хвостатые помощники уже находят и возвращают домой погибших героев для увековечения их подвига. Основной же состав собак вместе с кинологами отправится в зону спецоперации 21 августа, уточнил руководитель центра.

По его словам, четвероногим предстоит работать в трудных условиях, поэтому они проходят тщательную подготовку и строгий отбор. Например, боевой пес должен быть обязательно стрессоустойчивым и не боятся громких звуков.