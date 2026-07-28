Москва28 июл Вести.В кинологическом центре дивизии имени Дзержинского созданы все условия для подготовки собак к выполнению задач в зоне специальной военной операции. Об этом в интервью Эдуарду Петрову для ИС "Вести" заявил директор Росгвардии, главнокомандующий войсками национальной гвардии России, Герой России, генерал армии Виктор Золотов.

Здесь абсолютно все создано для лечения собак, для подготовки собак непосредственно. И, конечно, собаки – это четвероногие друзья всех абсолютно людей … В данном случае, когда она исполняет свои служебные обязанности, особенно там на поле боя, в зоне специальной военной операции, это сохранение тысяч жизней ребят. И поэтому огромное спасибо всем кинологам, кто подготавливает вот этих четвероного друзей непосредственно для службы Родине, для службы как раз непосредственно сказал он

Ранее в Санкт-Петербурге полицейский-кинолог и его собака по кличке Опер нашли потерявшегося 5-летнего мальчика буквально за несколько минут.