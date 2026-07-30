Боец Морген о боевом псе Баста: довериться его чуйке – спасти себе жизнь

В "Центре" рассказали, как боевой пес Баста помогает спасать жизни бойцов Боец Морген о боевом псе Баста: довериться его чуйке – спасти себе жизнь

Москва30 июл Вести.Бойцы группировки "Центр" поделились с ИС "Вести" подробностями недавнего штурма села Торское в ДНР. Противник оказал ожесточенное сопротивление, однако профессионализм наших солдат и поддержка артиллерии с беспилотниками позволили сломить оборону врага. Одним из героев операции стал четвероногий талисман полка — пес Баста. Собака не только поднимает боевой дух, но и выполняет важнейшую задачу: Баста чувствует приближение противника, спасая жизни бойцов ВС РФ.

Подготовка 102-го мотострелкового полка к штурму населенного пункта велась комплексно: разведка обеспечивала командование актуальными данными о позициях противника, в то время как артиллерийские подразделения и операторы БПЛА наносили удары по фортификационным сооружениям врага. По словам стрелка штурмового батальона 102-го мотострелкового полка 150-й дивизии 8-й армии группировки войск "Центр" с позывным Морген, значительную поддержку личному составу оказывает талисман подразделения - Баста.

[Собака] много раз спасала, помогала. Бывало даже когда там по темноте, какое-то передвижение не слышно, не видно еще, она уже подает команду, где-то, что-то она учуяла, даже если ты ничего не слышишь и не видишь. Можно довериться ее чуйке, чтобы найти себе укрытие, замаскироваться рассказал Морген

Для своих сослуживцев Баста — не просто четвероногий друг, а еще и защитник. Например, он чувствует приближение вражеского дрона, словно обладая шестым чувством, а его нюх наметан на поиск смертоносных мин, скрытых в земле.

Ранее Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации сообщило об освобождении Торского в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Коммунаровки в Днепропетровской области российскими войсками.