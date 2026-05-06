Боец экипажа "Акации" рассказал, как пес Тайсон помогает им в боевых заданиях

Боец "Востока": четвероногий Тайсон предупреждает, что нам надо поостеречься Боец экипажа "Акации" рассказал, как пес Тайсон помогает им в боевых заданиях

Москва6 мая Вести.В Запорожской области экипаж самоходной артиллерийской установки "Акация" группировки войск "Восток" наносит удары по укрепрайонам, колоннам военной техники и стартовым площадкам беспилотной авиации ВСУ. А помогает артиллеристам боевой товарищ - пес по кличке Тайсон. Об этом ИС "Вести" рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Варан.

Четвероногий друг неизменно сопровождает экипаж "Акации" в боевых выходах. Машина названа в его честь, а сам Тайсон играет важную роль: он предчувствует атаки противника и оказывает поддержку бойцам ВС РФ в ходе операций.

Например, он может порой насторожиться ... и мы знаем, что нам надо поостеречься рассказал один из бойцов

Ранее сообщалось, что дворняжка по кличке Победа, которая провела бойцов через минные поля в зоне спецоперации, стала победителем на международной премии "Мой ласковый и нужный зверь".