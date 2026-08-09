Собака Баста за километр слышит о приближении БПЛА ВСУ и предупреждает бойцов

Боец ВС РФ рассказал о собаке, предупреждающей о беспилотниках ВСУ Собака Баста за километр слышит о приближении БПЛА ВСУ и предупреждает бойцов

Москва9 авг Вести.Российских бойцов на боевых заданиях в зоне СВО сопровождает собака по кличке Баста, рассказал боец с позывным Морген. Благодаря своему острому слуху она заранее предупреждает военных о приближении украинских дронов.

Баста находится в зоне СВО около года. Как сообщило РИА Новости, Морген привез ее с собой, когда собаке было почти два года. До этого Баста жила в городе и не знала звуков взрывов, минометных обстрелов и беспилотников.

Человеческий слух не улавливает звук дрона издалека. Собачий слух гораздо лучше. Если мы его услышим в приближении 200-300 метров, она его может услышать за полкилометра-километр сказал Морген

Это, по его словам, дает российским бойцам время спрятаться в укрытия.

Когда Баста замечает приближающийся украинский дрон, она вскакивает, начинает прислушиваться и лаять. Это также дает бойцам дополнительное время, чтобы укрыться.

Военные поощряют Басту за помощь лакомствами и игрушками.