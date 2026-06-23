Москва23 июнВести.Стаффордширский терьер по кличке Дизель ценой жизни спас четырех бойцов разведгруппы Вооруженных сил РФ, перехватив беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Воробей агентству РИА Новости.
По словам бойца, собака была любимцем подразделения. Пес спас всю разведгруппу, причем никто не получил даже ранений.
Был случай: пес нас спас от FPV-дрона. У нас был стаффорд. Двигались в группе вчетвером - по двойкам. Заметил нас дрон противника. Мы начали скрываться. Вылетел FPV-дрон, и пес, который находился с нами, прыгнул на него. Во время удара он схватил дрон на лету ... Дрон разорвался, к сожалению, пес погиб. Но мы все целы остались. Четверых спас. Собаку звали Дизельрассказал боец
Ранее наземный робототехнический комплекс "ОМИЧ-2", которого бойцы ВС РФ прозвали Дмитрием, помог эвакуировать около десяти российских военнослужащих на добропольском направлении.
Между тем в мае сообщалось, что нательный крестик принял на себя пулю и спас жизнь командира роты группировки войск "Центр" Евгению Уварову во время штурма в районе Котлино Донецкой Народной Республики.