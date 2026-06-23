Пес Дизель ценой жизни спас четырех российских разведчиков от украинского дрона Боец группировки "Днепр" рассказал, как пес спас разведчиков РФ от дрона ВСУ

Москва23 июн Вести.Стаффордширский терьер по кличке Дизель ценой жизни спас четырех бойцов разведгруппы Вооруженных сил РФ, перехватив беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Воробей агентству РИА Новости.

По словам бойца, собака была любимцем подразделения. Пес спас всю разведгруппу, причем никто не получил даже ранений.

Был случай: пес нас спас от FPV-дрона​​​. У нас был стаффорд. Двигались в группе вчетвером - по двойкам. Заметил нас дрон противника. Мы начали скрываться. Вылетел FPV-дрон, и пес, который находился с нами, прыгнул на него. Во время удара он схватил дрон на лету ... Дрон разорвался, к сожалению, пес погиб. Но мы все целы остались. Четверых спас. Собаку звали Дизель рассказал боец

Ранее наземный робототехнический комплекс "ОМИЧ-2", которого бойцы ВС РФ прозвали Дмитрием, помог эвакуировать около десяти российских военнослужащих на добропольском направлении.

Между тем в мае сообщалось, что нательный крестик принял на себя пулю и спас жизнь командира роты группировки войск "Центр" Евгению Уварову во время штурма в районе Котлино Донецкой Народной Республики.