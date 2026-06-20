Робот "ОМИЧ-2" спас около 10 российских бойцов на добропольском направлении Робот помог эвакуировать бойцов ВС РФ в зоне проведения СВО

Москва20 июн Вести.Наземный робототехнический комплекс "ОМИЧ-2", которого бойцы ВС РФ прозвали Дмитрием, помог эвакуировать около десяти российских военнослужащих на добропольском направлении. Об этом рассказал командир роты соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным Каток.

В беседе с РИА Новости он отметил, что робот также доставил в общей сложности порядка 300 килограммов грузов.

Порядка десяти эвакуированных бойцов и около 300 килограммов доставленных грузов сказал Каток

Военный уточнил, что комплекс способен работать как под непосредственным управлением оператора, так и дистанционно.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что на Украине были проведены испытания человекоподобных роботов. Как отмечалось, их организовала американская компания Foundation Future Industries.