Москва20 июнВести.Наземный робототехнический комплекс "ОМИЧ-2", которого бойцы ВС РФ прозвали Дмитрием, помог эвакуировать около десяти российских военнослужащих на добропольском направлении. Об этом рассказал командир роты соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным Каток.
В беседе с РИА Новости он отметил, что робот также доставил в общей сложности порядка 300 килограммов грузов.
Порядка десяти эвакуированных бойцов и около 300 килограммов доставленных грузовсказал Каток
Военный уточнил, что комплекс способен работать как под непосредственным управлением оператора, так и дистанционно.
Ранее телеканал CNBC сообщил, что на Украине были проведены испытания человекоподобных роботов. Как отмечалось, их организовала американская компания Foundation Future Industries.