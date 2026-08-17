Москва17 авг Вести.Наземные робототехнические комплексы (НРТК) помогают армии России сохранять жизни людей при штурме вражеских позиций и эвакуации раненых, рассказали военкору ИС "Вести" Игорю Пиханову оператор НРТК "Южной" группировки войск с позывным Механик и инструктор с позывным Друид.

Наземные робототехнические комплексы используются для доставки грузов, подвоза воды и провизии, а также эвакуации раненых. Гусеничная машина способна перевозить до 250 килограммов.

Она сохраняет жизни людей, и больше шансов людей вывести, вынести. Или ты отправишь технику, и она вывезет раненого, или пойдет четыре человека, которые могут подвергнуться атаке БПЛА. Технику можно восстановить, отремонтировать, а человека уже не вернешь сообщил Механик

Наземные дроны-камикадзе применяются для подрыва опорных пунктов и уничтожения огневых точек противника.

Подходит к опорнику противника, чтобы ребята наши, штурмовики, не рисковали. Машинка залетает туда, в опорник. Даже сверху можно пару ТМок (противотанковых мин - ред.) - и все, опорник уже на воздухе заявил инструктор с позывным Друид

Роботизированные комплексы, вооруженные пулеметами и гранатометами, могут поддерживать огнем пехоту. Техника постоянно модернизируется с учетом требований фронта.

Уверенно конкурируем, зачастую превосходим. Техника самая лучшая. Постоянно идут доработки по отзывам с боевого применения, по отзывам с апробации отметил инженер завода-изготовителя с позывным Оптимист

Ранее бойцы армии России применили наземные робототехнические комплексы для отвлекающего маневра при освобождении населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области.