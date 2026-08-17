Эксперт: дроны с ИИ увеличивают скорость разминирования до трех гектаров в день Эксперт Муртазин рассказал, как ИИ ускоряет скорость прохождения минных полей

Москва17 авг Вести.Российские дроны обучили обнаруживать боеприпасы при помощи искусственного интеллекта (ИИ). О том, как обучали нейросеть и как это позволяет ускорить разминирование, рассказал ИС "Вести" руководитель проекта по гуманитарному разминированию Бари Муртазин.

Разработанная Муртазиным нейросеть для БПЛА распознает взрывоопасные предметы.

Обучали данную нейросеть при помощи высокочувствительных камер. На каждый взрывоопасный предмет нам потребовалось сделать более 1000 различных фотографий. Дальше она все эти картинки превращает, по сути, в 0 и 1, говоря простым языком компьютерных терминов, и ищет уже так называемые паттерны - похожие картинки или похожие объекты на реальных минных полях рассказал Муртазин

Как заявил ИС "Вести" технический директор проекта Олег Братко, нейросеть может обнаруживать даже мины, полностью скрытые под землей. Для этого используется наземный робот.

В данном случае мы используем магнитометр, который устанавливается на наземную роботизированную платформу, она у нас ездит по полетному заданию и в конечном итоге формирует карту минных полей рассказал Братко

Использование технологий ИИ позволяет очень сильно увеличить скорость прохождения заминированных территорий.

Именно минное поле - сапер один может пройти всего 50 квадратных метров в день. Мы при помощи наших технологий можем достичь скорости прохождения трех гектаров в день одним экипажем. Это два человека, которые сидят в безопасной зоне на наземной станции управления, управляют коптерами либо наземными роботизированными средствами и обследуют землю сообщил Муртазин

Ранее бойцы "Южной" группировки войск рассказали, как наземные робототехнические комплексы помогают Армии России сохранять жизни людей при штурме вражеских позиций и эвакуации раненых.