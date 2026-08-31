Бойцы отряда "Варяг" используют нейросети для популяризации БПЛА Бойцы отряда БпС "Варяг" с помощью ИИ повышают интерес к беспилотным войскам

Москва31 авг Вести.Бойцы российского отряда беспилотных систем (БпС) "Варяг" используют искусственный интеллект (ИИ), в том числе для популяризации нового направления войск. Об этом рассказал инструктор Школы БПЛА "Русский Легион", ветеран СВО Станислав Осипов в интервью ИС "Вести".

Военнослужащие "Варяга" показали видео о своей работе, полностью сгенерированное и озвученное ИИ. Бойцы используют искусственный интеллект для иллюстрации кадров боев, чтобы не нарушать конспирацию. По мнению экспертов, подобные ролики также помогают повышать интерес к беспилотным войскам.

В данном случае бойцы отряда "Варяг" применяют нейросети для популяризации БПЛА. Также нейросети помогают в решении актуальных боевых задач, для сбора прошивок, настроек дронов, для подбора винтомоторных групп. В общем, при правильном применении нейросеть – это очень удобный инструмент для решения широкого спектра задач отметил Осипов

По его словам, такие видео будут способствовать повышению морального духа и престижа данного подразделения.