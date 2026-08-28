Медведев: Россия использует ИИ в военной сфере Медведев сообщил об использовании ИИ в военной сфере РФ

Москва28 авг Вести.Россия в военной сфере использует искусственный интеллект. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы участников Фестиваля новых медиа.

Говоря о применении ИИ в военной сфере, Медведев отметил, что это известный факт.

Если же говорить о военном использовании искусственного интеллекта, да, это будет. Используем ли мы? Да, используем. Это тоже известно сказал зампред Совбеза

Медведев также отметил, что крупнейшие западные компании в сфере ИИ существуют по установкам своих правительств и вольно или невольно занимают враждебную позицию по отношению к РФ.

Занимающиеся искусственным интеллектом западные компании предоставляют противнику России сведения о ряде целей и другую информацию, добавил зампред Совбеза.