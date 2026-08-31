Москва31 авгВести.Российские операторы беспилотных систем полностью контролируют воздушное пространство на добропольском направлении. В своей работе используют дроны-перехватчики, заявил ИС "Вести" оператор БПЛА 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Валерий Пономарев.
Так, во время очередного вылета был обнаружен украинский "Хорнет". Вражеский БПЛА приближался к передовым позициям ВС РФ и маневрировал, пытаясь уйти от погони. Российский дрон набрал высоту и ликвидировал воздушную цель, отметил он.
Все почти цели поражаются сверху вниз: обнаружили цель сверху, подняли, зашли, выбрали угол и пошли пикировать внизсказал Пономарев
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" успешно поражают любые воздушные цели по всей линии фронта, заявил механик-водитель 297-й зенитно-ракетной бригады этого подразделения.