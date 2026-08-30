Москва30 авгВести.Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" российской армии успешно поражают любые воздушные цели по всей линии фронта. Об этом заявил ИС "Вести" механик-водитель этого ЗРК, 297-й зенитно-ракетной бригады группировки войск "Центр" Даниил Строкин.
"Бук-М3" отличается своей мобильностью, указал он.
Машина очень хорошо себя ведет. Быстро можно завести и покинуть позицию. Буквально две минуты и нас уже нетсказал Строкин
Ранее механик-водитель ЗРК "Тор" рассказал , что к работе боевой машины "нареканий нет".
САУ "Мста-С" группировки войск "Восток" бьет по цели, высветившейся на планшете.