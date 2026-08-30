В "Центре" рассказали, как быстро ЗРК "Бук-М3" меняет позицию

"Две минуты - и нас нет": в "Центре" рассказали о мобильности ЗРК "Бук-М3" В "Центре" рассказали, как быстро ЗРК "Бук-М3" меняет позицию

Москва30 авг Вести.Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" российской армии успешно поражают любые воздушные цели по всей линии фронта. Об этом заявил ИС "Вести" механик-водитель этого ЗРК, 297-й зенитно-ракетной бригады группировки войск "Центр" Даниил Строкин.

"Бук-М3" отличается своей мобильностью, указал он.

Машина очень хорошо себя ведет. Быстро можно завести и покинуть позицию. Буквально две минуты и нас уже нет сказал Строкин

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