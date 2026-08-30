Москва30 авг Вести.Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" сбивают любые воздушные цели. Новая техника сканирует небо постоянно, заявил ИС "Вести" заместитель командира батареи этого ЗРК, 297-й зенитно-ракетной бригады группировки войск "Центр" Марат Кагарманов.

По словам военного, на счету расчета - с десяток сбитых целей.

Машины новые, компьютеры новые. Они оцифровывают и рассчитывают полетное задание для ракет каждого типа. Можно к нему подключать пусковые установки от С-300, притом, как с большими, так и с малыми ракетами