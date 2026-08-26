Москва26 авгВести.Пункт связи ВСУ, развернутый в лесных посадках неподалеку от населенного пункта Любицкое, был уничтожен с одного удара. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель командира взвода с позывным Подрез.
Артиллеристы разрушили замаскированные позиции ВСУ, подчеркнул он. Их ликвидировали самоходной гаубицей "Мста-С".
Выехали с огневой позиции, один пристрел, со второго снаряда в цель отработали. Пять снарядов - пункт был уничтоженсказал Подрез
В В Минобороны РФ отметили важность освобождения Любицкого.